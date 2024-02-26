Twitch'in rakibi Kick'in erişim engeli kaldırıldı

KICK NEDEN ERİŞİME KAPATILDI?



Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından soruşturma başlatılan Kick'e BTK incelemesi sonucunda erişim engeli getirilmişti.



Twitch üzerindeki yayıncıları bünyesine katan ve rekor anlaşmalar imzalayan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmişti.



Şirket, erişim engeli üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "BTK bizden kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi. Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için YASAKLAYACAĞIZ" ifadelerini paylaşmıştı.