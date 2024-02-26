Uzayda üretilen ilaçlar Dünya'ya geri döndü!

ABD merkezli Varda Space Industries şirketi Dünya'nın yörüngesinde üretilen ve HIV ile hepatit C gibi hastalıkları tedavi etmekte kullanılacak ilacı başarıyla geri getirdi.



Bu başarı, şirketi yörüngeden sağlam bir uzay aracını geri getiren üçüncü şirket haline getiriyor. Diğer ikisi ise havacılık devleri SpaceX'in Dragon aracı ve Boeing'in Starliner kapsülü.



Şirket bazı ilginç avantajlar sunan bir üretim seçeneği olan "Dünya dışı üretim"de aktif rol sahibi olmayı planlıyor.



Şirketin açıklamasına göre malzemeler mikro yerçekiminde ve uzayın ağırlıksız koşullarında işlendi ve yerçekimsel gerilim mevcut olmadığı için daha kusursuz sonuçlar elde edildi.



Özel şirketler daha önce de uzay yapımı ürünleri yeryüzüne geri getirmişti.

Dünyadaki doktorlardan uzayda ameliyat Haberi Görüntüle İLAÇ "HIV VE HEPATIT C" TEDAVİSİNDE KULLANILACAK



"W-1 kapsülü", HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılan bir antiviral ilaç olan Ritonavir'in kristallerini büyütmek için gerekli malzemelerle birlikte Alçak Dünya Yörüngesi'ne fırlatıldı.



Dünya dışı imalat endüstrisini genişletmek için bu yük özellikle seçildi çünkü ilaçlar potansiyeli yüksek değerli ürünlerden biri.



Aracın yörüngeye fırlatılmasından yalnızca bir hafta sonra şirket, kristal büyütme deneyinin işe yaradığını duyurdu.



Şirket sosyal medya hesaplarında, "Geçtiğimiz günlerde ilk kez, hükümet tarafından işletilen bir uzay istasyonunun dışında yörüngesel ilaç işleme gerçekleşti. Ritonavir'in kristalleşmesi nominal düzeyde görünüyor. Bu, mikro yerçekimini ticarileştirme ve bir endüstri parkı inşa etme yolundaki ilk adımımızdır" paylaşımında bulundu.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar Haberi Görüntüle LOS ANGELES'TA İNCELENECEK



Varda, bu öncü kristalleri yörüngede sadece bir veya iki ay kaldıktan sonra eve getirmeyi planlıyordu.



Ancak şirket, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden ve hedeflenen iniş bölgelerini işleten ordudan gerekli giriş onayını almakta sorun yaşadı.



Kapsül dünyaya indikten sonra şirket görev sonrası analiz için Los Angeles'taki tesislere götürüleceğini açıkladı.



Varda, "Uzay aracındaki Ritonavir şişeleri, uçuş sonrası karakterizasyon için işbirlikçimiz Improved Pharma'ya gönderilecek. Ayrıca, kapsülün uçuşunun tamamı boyunca toplanan veriler, Varda'nın bu kurumlarla yaptığı bir sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri ve NASA ile paylaşılacak" ifadelerine yer verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin