Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’ın durumu iyiye gidiyor

Ankara’nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Küçük Tunahan’ın sağlık durumuna ilişkin konuşan baba Halil Yılmaz, “Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor.” dedi.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’ın durumu iyiye gidiyor
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’da boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın durumu iyiye gidiyor.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, “Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an nefes almaya çalışıyor. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor.” dedi.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’ın durumu iyiye gidiyor - 1 İlkokul öğrencisi Yılmaz'ın yaralandığı boş arazide sahipsiz köpeklerin gezdiği görüldü

“Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var.” diyen baba, “Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah’ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın.” diye konuştu.

Başıboş köpek sorununun artık çözülmesi gerektiğini söyleyen acılı baba, “İmkanınız varsa gelin bakın. Çok köpek var bölgede. Benim gözlemlediğim kadarıyla çözüm bulamıyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Hayvan hayatı, insan hayatından daha önemli olmaya başladı ’de. Bu işe bir çözüm bulsunlar artık.” dedi.

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