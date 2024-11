CHP grubu İstanbul’da toplandı | Özgür Özel: Sine-i millet tuzağa düşmektir, biz erken seçim istiyoruz

“HAZMEDEMEDİLER”

CHP lideri Özel, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Esenyurt’un eski belediye başkanlarından Necmi Kadıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını hatırlatan Özel, “Necmi Bey 2017’de istifa ettirilmişti. Hakkında bir yargılama duyduk mu? Duymadık. Şimdi paylaşımıyla yeniden gündeme geliyor. Esenyurtlular, Esenyurt’u bunların elinden aldı, hazmedemediler.” dedi.

"ESENYURT KENT SUÇLARI MÜZESİ"



Esenyurt’un kent suçları müzesi olduğunu söyleyen Özel, “Beylikdüzü ile Esenyurt sınırdır, arasında uçurum vardır. Birisi kenti sevenlerin, bi tanesi kenti sömürenlerin ilçedir. Esenyurt’a atanan kayyuma bu gözle de bakmak gerekir.” diye konuştu.

ESENYURT’A GELEMEYEN CHP’Lİ BAŞKANLAR



Özel, gazetecilerin Esenyurt’a gelemeyen belediye başkanlarına ilişkin sorusuna ise, “Belediye başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı. Gelemeyenler daha çok. Çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama zorunluluklarından.” yanıtını verdi.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASINA YANIT

Gazeteciler, Özel’i Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasını da sordu.

Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.” demişti.



CHP lideri, Bakan Tunç’un bu açıklamasına, “Bundan fezleke gelecekse gelir. Vız gelir. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan.” yanıtını verdi.

SİNE-İ MİLLET ÇAĞRILARI

Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sine-i millet açıklamasına da değindi.



CHP lideri şunları söyledi:



"Her kriz anında sosyal medyada ‘sine-i millete dönün’ deniyor. Bütün muhalefete uyarıda bulundum. Sine-i millet demek, ‘istifa et git’ demek. AK Parti’nin her şeyi yapabilme kapasitesini görüyorsunuz. Biz 130 milletvekili istifa ettik, gittik. Anayasa diyor ki; ara seçim yapacaksın, sadece boşalan yerler için.



Biz erken seçim istiyoruz o ara seçim yapıyor. AK Parti-MHP o vekillerin hepisini alacak, vekil sayısı 400’ün üzerine çıkacak ve Anayasa’yı referandumsuz değiştirecek güce ulaşacaklar. Biz erken seçim için her yerde en sert ve en net mücadeleyi veriyoruz, dozunu da artırarak devam edeceğiz. Sine-i millet savunmak tuzağa çekilmektir.



Sayın genel başkan bu konuyu kendisi bilir ama maalesef sosyal medya odaklı bir takım arkadaşlar var sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlayan... Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde...”

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

Kendisinin cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını söyleyen Özel, “CHP seçime bugünden hazır durumda. Aday belirleme noktasında en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi, tek başıma aday da belirlemeyeceğim.” şeklinde konuştu.