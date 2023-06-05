Depremden sonra göç alan Edirne'de kira fiyatları uçtu

"ŞU ANDA KİRALIK DAİRE YOK"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, kentte halen kiralık evlere taleplerin yoğun olduğunu ama cevap veremediklerini söyledi.

Çeker, "Özellikle de depremden dolayı kiralıklarla ilgili sıkıntımız büyük. Kiralık fiyatları çok arttı. Artmasının da sebebi; talep var ama daire yok. Daire de az olunca mal sahipleri de kendilerini kasıyorlar, fiyatları yükseltiyorlar." dedi.

Çeker, 1 artı 1 daire fiyarlarının 5 bin liradan aşağı olmadığını dile getirirken, bu durumu ise normal karşılamadığını sözlerine ekledi.

Çeker, şöyle devam etti:

"50 metrekarelik daireye 5 bin lira - 6 bin lira diyorlar. Yani tabii ki normal değil. Bu da şu anda mevcutta daire olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda elimizde kiralık daire yok. Bir tayinci geliyor şehre, onlara daire bulamıyoruz."

"EDİRNE İSTANBUL'U GEÇMEYE BAŞLADI"

Kiralık lüks evlerin fiyatlarının 15 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydeden Çeker, "İstanbul'un belli semtleri var çok fahiş fiyatlara kiralar veriliyor, onları bir kenara bırakırsak şu anda Edirne İstanbul'u geçmeye başladı kira fiyatı konusunda. İstanbul'da boğaz var, çok güzel manzaralar var ama Edirne'de o manzara da yok, sadece karşısındaki apartmanı görüyor. Bazı yüzme havuzlu siteler var, oralarda da kiralar 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de onların aidatları var, aidatları da dolar üzerinden hesaplanıyor." dedi.