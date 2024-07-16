Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti

Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir çöplüğü ayrıştırma tesisindeki sahipsiz köpekler, boş arazide otlayan küçükbaş hayvanlardan 7'sini telef etti, 10'unu yaraladı.

Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru (Ötanazi olacak mı?)

Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru (Ötanazi olacak mı?)

Haberi Görüntüle

-Seyitgazi kara yolunda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ayrıştırma tesisi çevresindeki boş arazide Ramazan Kavak'a ait 50 küçükbaş hayvandan oluşan sürü otlamaya başladı. Bu sırada tesiste bulunan çok sayıda sahipsiz  sürüye saldırdı. Sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef edip 10 hayvanı da çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumu fark edenler küçükbaş hayvanları kurtarmak için sahipsiz köpekleri çevreden uzaklaştırdı. Yaralı sürü sahibi Ramazan Kavak tarafından kamyon yardımıyla tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Gülpınar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Kavak, gazetecilere, sahipsiz köpeklerin küçükbaş hayvan sürülerine her sene saldırdığını söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz köpek sorununu bir an önce çözmesini gerektiğini vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:

"Buradaki köpeklerden dolayı hayvan otlatamıyorum. Başıboş sokak köpekleri yüzünden 7 tane hayvanım telef oldu. Her sene en az 3 ila 5 arasında küçükbaş hayvanım telef oluyor. Koyunun arkasında kalanına saldırıp yiyorlar. Birkaç yaralı hayvanım da korkudan ormana doğru kaçtı."

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzu telef oldu

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzu telef oldu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Küçükçekmece'de boşanmak isteyen eşine saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...