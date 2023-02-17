İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi

''ZEMİN SIVALAŞMASI OLAN BİR ALAN''



Tunç, ''Aile apartmanı olarak tasarlanan yapı 2001’de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. Dolayısıyla binadaki risk iki kat daha fazla artmış oluyor. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi.'' dedi.