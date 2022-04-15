Köpeklerin saldırdığı çocuk, sokak hayvanları projesinde görev almış

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen hafta okul yolunda 8 köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ömer Efe K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

VÜCUDUNA 80 DİKİŞ ATILDI



Ömer Efe K. saldırı sonrası ilk olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan çocuk ameliyata alındı.



Bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları oluşan Ömer Efe K.’nin 2 saat süren ameliyatta vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldığı bildirildi.

SOKAK KÖPEKLERİNİ ELLERİYLE BESLİYORDU



Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Ömer Efe K.'nin, geçen yıl okul projesinde sokak hayvanları için görev aldığı ortaya çıktı.

4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.’nin, projesi kapsamında ''Hiçbir Canlı Aç Uyumasın Diye Bir İyilik Başlat'' sloganıyla, sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak mama pişirip sokak sokak dolaşarak dağıttığı öğrenildi.



Ömer Efe K.’nin, projenin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çekildiği fotoğrafın yer aldığı belirtildi.

''BİZ HAYVAN SEVMEZ DEĞİLİZ''



Ömer Efe K.’nin annesi, “Biz hayvan sevmez değiliz. Ailece sokaktaki hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ölümden dönen oğlum da geçen yılki okul projesi kapsamında sokak sokak dolaşarak hayvanları beslemişti” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Olay 8 Nisan'da Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin okula götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K., babaannesi ile birlikte Gündoğdu İlkokulu'na gitmek için evden çıktı.



Bir süre sonra Ömer Efe K., babaannesine okula yalnız başına gidebileceğini söyledi. Babaannesi de eve geri dönmek için yanından ayrıldı. Ancak Ömer Efe K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı.

Torununun çığlıkları duyan babaanne ile çevredekiler yardıma koştu, ancak köpekleri uzaklaştırmayı başaramadı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı.