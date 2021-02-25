SON DAKİKA HABERİ: Rusya: Ermenistan'da yaşananlar anayasal çerçevede kalmalı

Son dakika haberi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz" dedi.



Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısını ve sonraki gelişmeleri değerlendirdi.



Paşinyan'a istifa çağrısının ardından, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirten Peskov, "Gerekmesi halinde bu tür bir görüşme hızlıca ayarlanabilir." dedi.



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



Paşinyan'ın dün Rus yapımı İskender füzelerine yönelik dile getirdiği eleştirileri de değerlendiren Peskov, "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.



LAVROV ERMENİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile Ermenistan'daki durumu görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Ayvazyan ile telefon görüşmesi yaptı.



Ayvazyan'ın Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından oluşan durumla ilgili bilgi verdiği görüşmede, Rus tarafı, söz konusu durumu Ermenistan'ın iç meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak sorunun barış yoluyla çözülmesi umudunu paylaştı.



ERMENİSTAN BAŞBAKANI MEYDANDAKİ DESTEKÇİLERİNİN YANINA GİTTİ