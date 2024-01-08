Evde ölü bulunmuştu: Üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE KALP KRİZİ



Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada gerçekleşen incelemelerde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmayan Bebeci'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.



MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ



Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gökçe Bebeci'nin cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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