Game of Thrones sahnesi değil Çıldır'daki Şeytan Kalesi

Gezgin Kerimcan Akduman'ın drone'la çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Akduman, bu videoyu da sosyal medya hesabından, “Game of Thrones değil Ardahan Çıldır'daki Şeytan Kalesi, şahsen ben çekmesem inanmazdım” şeklinde paylaştı.

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ntv.com.tr 13.12.2017 - 17:32 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 15:37

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