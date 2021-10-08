‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Alanya’da

Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmin simgelerinden Alanya, 6-7 Ekim tarihlerinde Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesine ev sahipliği yaptı. Sonbaharın romantizmiyle Alanya’nın doğası ekibi ve ünlüleri büyüledi.

Haberler - NTV 08.10.2021 - 20:09 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 20:16

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