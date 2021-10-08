‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Alanya’da
Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmin simgelerinden Alanya, 6-7 Ekim tarihlerinde Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesine ev sahipliği yaptı. Sonbaharın romantizmiyle Alanya’nın doğası ekibi ve ünlüleri büyüledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.