Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz: Projenin durakları bu kez Nevşehir ve Aksaray

“Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi Türkiye’nin illerini tanıtmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yürüttüğü projenin rotası bu kez Nevşehir ve Aksaray’dı. Nevşehir ve Aksaray oldu.

Haberler - NTV 26.11.2021 - 18:15 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 18:20

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