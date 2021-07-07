Turizmde normalleşme dönemi: Sezon geç ama hızlı başladı

Turizmde yeni sezon geç de olsa, aşılamanın etkisi ve kısıtlamaların azaltılmasıyla hızlı başladı. Turizmciler, tatilinizi "en güvenli şekilde" geçirmeniz için tedbirler aldı. NTV ekibi Muğla Göcek'e gitti, D-Resort Göcek'teki normalleşme sürecini görüntüledi. Haber: YAĞIZ ŞENKAL Kamera: AHMET UÇAR-HÜSEYİN EROĞLU

NTV 07.07.2021 - 19:04 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 21:10

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