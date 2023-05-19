İki bin yıllık Mogao Mağaralar Topluluğu'nu keşfedin
İki gazeteci Cao Ying ve Zhao Beibei, çölün incisi Dunhuangda Mogao Mağaralar Topluluğu’nu görüntüledi. Dunhuang’a 25 km mesafedeki Minsha Dağı’nın eteklerinde bulunan Mogao mağaralarında Budizm sanatının en seçkin örnekleri bulunuyor. Yapımı iki bin yıllık bir süreçte tamamlanan 492 mağaranın yer aldığı Mogao mağaraları Orta Asya medeniyetlerin bir arada olduğu eşsiz bir tarihi alan.
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