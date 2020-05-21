Mersin'de binlerce yıllık el baskılarının yer aldığı mağaralar, milli park olacak

Mersin'de 5 yıl önce doğa gezisi yapan bir kişi, binlerce yıllık tarihi keşfetti. Mağaralarda el baskıları olduğunu fark etti. O zamandan beri bölgede inceleme yapan uzmanlar, mağaraların koruma altına alınmasını ve milli parka dönüştürülmesini istiyor.

21.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 13:09

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