Mersin'de binlerce yıllık el baskılarının yer aldığı mağaralar, milli park olacak
Mersin'de 5 yıl önce doğa gezisi yapan bir kişi, binlerce yıllık tarihi keşfetti. Mağaralarda el baskıları olduğunu fark etti. O zamandan beri bölgede inceleme yapan uzmanlar, mağaraların koruma altına alınmasını ve milli parka dönüştürülmesini istiyor.
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21.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 13:09
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