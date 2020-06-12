Turizmde yeni normal (NTV ekibi önlemleri yerinde görüntüledi)
Turizmde yeni sezon corona virüs önlemleriyle başladı. Tatilin en güvenli şekilde geçirilmesi için yoğun önlemler var. NTV ekibi, Muğla Marmaris'e gitti, D Maris Bay'deki 'yeni normal'i yerinde görüntüledi. Haber:Yağız Şenkal Kamera:Hüseyin Eroğlu
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NTV Haber 12.06.2020 - 20:18| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 20:55
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