Uzay turizmi için rekor başvuru

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın "Virgin Galactic" şirketi, uzaya turistik seyahat için bilet satışlarına yeniden başlanacağını duyurdu. Karar, uzay yolculuğuna yoğun talep nedeniyle alındı. Yaklaşık 8 bin kişi, gelecekte yapılması planlanan ticari uçuşlar için şirkete başvuruda bulundu. İşte ayrıntılar...
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26.02.2020 - 13:05| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 17:23
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