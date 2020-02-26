Uzay turizmi için rekor başvuru

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın "Virgin Galactic" şirketi, uzaya turistik seyahat için bilet satışlarına yeniden başlanacağını duyurdu. Karar, uzay yolculuğuna yoğun talep nedeniyle alındı. Yaklaşık 8 bin kişi, gelecekte yapılması planlanan ticari uçuşlar için şirkete başvuruda bulundu. İşte ayrıntılar...

26.02.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 17:23

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