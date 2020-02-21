2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk rakip Hollanda: 12 Dev Adam'ın maçları NTV'de

12 Dev adam'ın 2021 Avrupa Şampiyonası serüveni bugün başlıyor. Ay-yıldızlıların eleme grubundaki ilk rakibi Hollanda. Saat 20.00'de başlayacak mücadele NTV ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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