2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk rakip Hollanda: 12 Dev Adam'ın maçları NTV'de
12 Dev adam'ın 2021 Avrupa Şampiyonası serüveni bugün başlıyor. Ay-yıldızlıların eleme grubundaki ilk rakibi Hollanda. Saat 20.00'de başlayacak mücadele NTV ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
21.02.2020 - 10:54| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 11:08
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