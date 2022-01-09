4 yaşındaki Zhang yeteneğiyle şaşırtıyor

Çin’de 4 yaşındaki Zhang Duoduo’nın snowboard ile yaptığı hareketler herkesi şaşırtıyor. Snowboardda pekçok şampiyonluğu olan Zhang Hekai, küçük kızının gösterdiği her hareketi ilk seferinde başardığını anlattı ve ‘‘İki yaşından beri kızımı çalıştırıyorum. Karla kapla dik yokuşlarda o kadar kendinden emin ilerliyor ki beni bile şaşıtıyor. Gelecekte Çin’i temsil etmesini ve madalya kazanmasını çok istiyorum’’ dedi.
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