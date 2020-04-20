Abdurrahim Albayrak: Liglerin tamamlanması lazım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların sezonun bu haliyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğini açıkladı. Corona virüsü yenen Albayrak, salgından sonra Türk futbol ekonomisinin eskisi gibi olmayacağını söyledi.
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NTV 20.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:07
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