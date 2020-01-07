Atiba, NTV'ye konuştu: En az bir sezon daha oynamak istiyorum
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, siyah-beyazlıların Antalya kampında NTV'nin sorularını yanıtladı. Atiba, "Futbolculuk kariyerimi bitirdikten sonra türkiye'de kalabilirim. En az bir sezon daha oynamak istiyorum" dedi.
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