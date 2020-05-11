Basketbolda ligler sona erdirildi

Virüs salgını spor dünyasını da etkiliyor. Basketbol Federasyonu, sezonu sona erdirdi. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin sıralaması ve Avrupa kupalarındaki temsilin mevzuata göre belirleneceğini söyledi.

NTV 11.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 17:36

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