Basketbolda ligler sona erdirildi

Virüs salgını spor dünyasını da etkiliyor. Basketbol Federasyonu, sezonu sona erdirdi. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin sıralaması ve Avrupa kupalarındaki temsilin mevzuata göre belirleneceğini söyledi.
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NTV 11.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 17:36
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