Boateng'den Şampiyonlar Ligi mizanseni

Beşiktaş'ın Ganalı forveti Boateng, ailesiyle geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Daha önce televizyonda mangal yapan, evin salonunda basın toplantısı düzenleyen Boateng ailesi bu kez bir Şampiyonlar Ligi maçı canlandırdı.
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NTV 31.03.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:03
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