"Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılıdır"

Rıdvan Dilmen, Süper Lig 2019/20 sezonundaki hakem yönetimlerini eleştirdi. Dilmen, "Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılıdır. Geçen sene de eleştrdik Yusuf hocayı fakat bu sene yapılanlar... Eskiden iz bırakmayanlar vardı şimdi iz bırakıp bırakmamak umurlarında değil" dedi.

NTV 05.07.2020 - 23:23 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 23:39

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