"Bunu her kulüp, her takım, her antrenör beceremez"

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son dokuz haftada 25 puan topladığına dikkat çekti. Dilmen, "Bunu her kulüp, her takım, her antrenör beceremez" dedi.

NTV 08.03.2020 - 21:19 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 21:31

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