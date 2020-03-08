"Bunu her kulüp, her takım, her antrenör beceremez"
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son dokuz haftada 25 puan topladığına dikkat çekti. Dilmen, "Bunu her kulüp, her takım, her antrenör beceremez" dedi.
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NTV 08.03.2020 - 21:19| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 21:31
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