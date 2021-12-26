Cezayirli futbolcu sahada öldü

Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 30 yaşındaki takım kaptanı, karşılaşmanın 26’ncı dakikasında kaleciyle çarpıştı. Tedavi gördükten sonra oyuna dönen lokar, 9 dakika sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan futbolcu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberler - NTV 26.12.2021 - 09:27 | Son Güncelleme : 26.12.2021 - 09:34

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