Cimnastikte muhteşem dörtlü

Milli cimnastikçiler olimpiyat oyunlarında büyük bir gurur yaşattı. Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak 7 dalda isimlerini finale yazdırdı. Türkiye daha önce olimpiyatlarda hiç finallere çıkamamıştı. Federasyon Başkanı Suat Çelen, bu başarının sırrını NTV muhabiri Yağız Şenkal'a anlattı.
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NTV 25.07.2021 - 17:46| Son Güncelleme : 25.07.2021 - 17:54
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