Emre Gönlüşen'i kaybettik

Eski çalışma arkadaşımız ve spor basınının sevilen ismi Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun yıllar NTV Spor kanalında görev yapan Gönlüşen 2 kız çocuğu babasıydı. Gönlüşen 42 yaşında hayata veda etti.

NTV Haber 09.08.2020 - 23:34 | Son Güncelleme : 09.08.2020 - 23:36

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