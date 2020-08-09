Emre Gönlüşen'i kaybettik

Eski çalışma arkadaşımız ve spor basınının sevilen ismi Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun yıllar NTV Spor kanalında görev yapan Gönlüşen 2 kız çocuğu babasıydı. Gönlüşen 42 yaşında hayata veda etti.
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NTV Haber 09.08.2020 - 23:34| Son Güncelleme : 09.08.2020 - 23:36
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