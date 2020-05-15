Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olmalıyız

Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre Süper Lig'e geri dönüş kararında aceleden çok temkinle hareket edilmeli. Galatasaray Teknik Direktörü, pandemi boyunca önceliğin insan sağlığı olması gerektiğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2020 - 10:04| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 10:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.