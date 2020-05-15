Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olmalıyız

Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre Süper Lig'e geri dönüş kararında aceleden çok temkinle hareket edilmeli. Galatasaray Teknik Direktörü, pandemi boyunca önceliğin insan sağlığı olması gerektiğini söyledi.

NTV 15.05.2020 - 10:04 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 10:22

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