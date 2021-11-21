"Fenerbahçe 70'ten sonra oyunu verdi ama maçı aldı"
Murat Kosova, Önder Özen ve Metin Tekin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini N Futbol'da yorumladı. Metin Tekin, "Fenerbahçe çok iyi bir 70 dakika oynadı ama maçı da 70'ten sonra kazandı" derken, Önder Özen, "Fenerbahçe 70 dakika kendi gücüyle oynadı. Kadro kendi kalitesini ve gücünü gösterdi. Vitor Pereira'nın kararıyla oynanan bölümde oyunu verdi ama bir şekilde maçı aldı" diye konuştu.
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Haberler 21.11.2021 - 21:54| Son Güncelleme : 21.11.2021 - 22:06
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