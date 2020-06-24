Fenerbahçe Beko'da 7 yıllık Zeljko Obradovic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko basketbol takımında 7 yıllık Zeljko Obradovic dönemi sona erdi. Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini reddederek kariyerine bir yıl ara vereceğini açıkladı.

NTV 24.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:30

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