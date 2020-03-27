Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda

Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

DHA 27.03.2020 - 06:27 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 06:34

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