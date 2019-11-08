"Fenerbahçe'nin en kötü oynadığı maçtı"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan % 100 Futbol canlı yayınında değerlendirdi. Dilmen, "İzlemeyenler çok şey kaçırmadı. İyi futbol kesinlikle yoktu. Fenerbahçe'nin en kötü oynadığı maçtı" dedi.

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