Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan % 100 Futbol canlı yayınında değerlendirdi. Dilmen, "İzlemeyenler çok şey kaçırmadı. İyi futbol kesinlikle yoktu. Fenerbahçe'nin en kötü oynadığı maçtı" dedi.
NTV 08.11.2019 - 22:45| Son Güncelleme : 08.11.2019 - 23:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.