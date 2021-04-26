Ferhat Arıcan'a 2. kez Avrupa şampiyonluğu getiren performansı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Arıcan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. İşte Ferhat Arıcana, İsviçre’nin Basel kentinde şampiyonluk getiren performansı...
Abone ol
Paylaş
NTV 26.04.2021 - 13:47| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 14:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.