Ferhat Arıcan'a 2. kez Avrupa şampiyonluğu getiren performansı

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Arıcan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. İşte Ferhat Arıcana, İsviçre’nin Basel kentinde şampiyonluk getiren performansı...

NTV 26.04.2021 - 13:47 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 14:08

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