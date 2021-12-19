Futbolcular maçı bıraktı: Top yerine köpeğin peşinde koştular
Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Erbaa Gençlikspor ile Samsun Evcispor arasındaki maçta sahaya bir köpek girdi. Futbolcular köpeği yakalamak için epey uğraşsalar da başarılı olamadılar. Köpek her seferinde bir şekilde futbolculardan kaçmayı başardı. Sonunda bir taraftar sahaya girerek hayvanı kucağına aldı ve köpek alkışlar arasında sahadan ayrıldı.
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