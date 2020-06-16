Galatasaray: Çaykur Rizespor maçının orta hakemi bundan böyle bizim için cellat başıdır

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın bacağının kırıldığı pozisyonla ilgili tepkisi sürüyor. Pazar akşamı başlayan süreçte hem teknik direktör Fatih Terim hem de NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen kuralın yanlış olduğunu söyledi.

NTV 16.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 14:53

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