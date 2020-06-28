"Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı"

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'le zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'ın karşılaştığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ligin zirvesindeki son durumu %100 Futbol yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Haftanın en karlısı Beşiktaş. Ne kadar matematiksel olarak şansı olsa da, ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü önünde üç takım var" dedi.

NTV 28.06.2020 - 22:58 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 23:16

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