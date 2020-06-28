"Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı"

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'le zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'ın karşılaştığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ligin zirvesindeki son durumu %100 Futbol yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Haftanın en karlısı Beşiktaş. Ne kadar matematiksel olarak şansı olsa da, ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü önünde üç takım var" dedi.
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NTV 28.06.2020 - 22:58| Son Güncelleme : 28.06.2020 - 23:16
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