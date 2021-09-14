Hakemin talihsiz anı: Yüzüne beyzbol topu çarptı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir beyzbol maçında oyuncunun fırlattığı top, hakemin suratına çarptı. Yanağı kanlar içinde kalan hakem, görevine devam etme kararı aldı. Bunun üzerine tribünlerdeki yaklaşık 20 bin taraftar, alkışlarla hakeme destek verdi.

Ntvspor 14.09.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 16:57

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