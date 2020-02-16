"Her şey hocanın planladığı gibi gidiyor"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi %100 Futbol'da 
yorumladı. Üst üste 6. maçını kazanan Galatasaray'ın 10 puanlık farkı kapatarak Sivasspor'u geçtiğine dikkat çeken Dilmen, "Her şey hocanın planladığı gibi gidiyor" dedi.

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