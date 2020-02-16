Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi %100 Futbol'da yorumladı. Üst üste 6. maçını kazanan Galatasaray'ın 10 puanlık farkı kapatarak Sivasspor'u geçtiğine dikkat çeken Dilmen, "Her şey hocanın planladığı gibi gidiyor" dedi.
NTV Haber 16.02.2020 - 21:11| Son Güncelleme : 16.02.2020 - 21:22
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