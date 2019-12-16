Hırvatistan'da yarıda kalan marşı milliler bitirdi
Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesildi. Marşı milli sporcular tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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