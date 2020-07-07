Info-Klip: Turgay Şener

Türkay Şeren 15 Mayıs 1932’de Ankara’da dünyaya geldi. İsmini babasının özel kalem müdürü muavini olarak hizmet ettiği Atatürk koydu. Galatasaray Lisesi’ndeki öğretmenleri ismini “Turgay” diye telaffuz edince tarihe Turgay Şeren olarak geçti. Liseden mezun olduktan sonra ilk kez 1949’da Galatasaray’ın kalesini korudu. 1951’de Türkiye’nin 2-1 kazandığı B. Almanya maçında yaptığı kurtarışlarla “Berlin Panteri” unvanını aldı.
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NTV 07.07.2020 - 15:46| Son Güncelleme : 07.07.2020 - 17:22
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