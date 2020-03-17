İtalya'da evden çıkamayanların yeni aktivitesi: Camdan cama tenis
Corona virüs salgınının şiddettini arttırdığı Avrupa ülkerinde karantinada yaşayan insanlar spordan vazgeçmiyor. İspanyollar balkonlarında komşularıyla beraber egzersiz yaparken, İtalyanlar da tenisi evlerine taşıdı. O anlar böyle kaydedildi.
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17.03.2020 - 12:33| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:47
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