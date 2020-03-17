İtalya'da evden çıkamayanların yeni aktivitesi: Camdan cama tenis

Corona virüs salgınının şiddettini arttırdığı Avrupa ülkerinde karantinada yaşayan insanlar spordan vazgeçmiyor. İspanyollar balkonlarında komşularıyla beraber egzersiz yaparken, İtalyanlar da tenisi evlerine taşıdı. O anlar böyle kaydedildi.

17.03.2020 - 12:33 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:47

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER