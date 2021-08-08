Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Barcelona’nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. ‘‘Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı’’ diyen Messi, konuşmakta güçlük çekti. İşte Arjantinli yıldızın gözyaşları içinde Barcelona’ya veda ettiği o anlar...

ntv.com.tr 08.08.2021 - 14:55 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 15:06

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