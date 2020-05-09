Michael Jordan'ın ayakkabıları müzayedede

Michael Jordan ve Chicago Bulls "The Last Dance" yani "Son Dans" dizisiyle yeniden gündemde. Bir ayakkabı koleksiyoneri de, efsane oyuncunun kullandığı ve imzaladığı ayakkabıları açık artırmaya çıkardı. İşte ayrıntılar...

NTV 09.05.2020 - 09:52 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 10:09

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