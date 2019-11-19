Milli sporcuya asker selamı cezası (Yunus Özmusul yaşadıklarını NTV’ye anlattı)

Yunan Hentbol Ekibi "AEK" Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti. Kararın gerekçesi ise milli hentbolcunun asker selamı vermesi olarak gösterildi. Yunus Özmusul, yaşadıklarını NTV canlı yayınında anlattı.

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