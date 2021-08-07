Milli yelkencilerimiz İstanbul'da

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcularımızın bir bölümü daha Türkiye'ye döndü. Aralarında Yelken Milli Takımı sporcuları da var. Tokyo 2020 Olimpiyatları'ını değerlendiren sporcular NTV Spor servisinden Gürkan Ak'a konuştu.

NTV 07.08.2021 - 06:21 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 06:35

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