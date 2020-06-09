Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile arasındaki tartışmanın sona ermesini istiyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e hitaben bir mektup kaleme alan Özdemir, 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı yoruma açıklık getirdi ve konuşmasında başka bir maksat aranmaması gerektiğini söyledi.
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NTV 09.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:34
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