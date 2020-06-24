Novak Djokovic corona virüsle alay etmenin bedelini ödedi

Dünyaca ünlü bir sporcunun corona virüse yakalandığı haberi geldi. O kişi tenisin yıldız ismi Novak Djokovic. Sporcu salgın önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenlemiş ve o partiye katılan 3 sporcu daha Covid-19'a yakalanmıştı.
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NTV Haber 24.06.2020 - 01:32| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:35
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