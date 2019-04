Oğuz Çetin: Can Bartu adını ailemizde yaşattık

12.04.2019 - 10:49

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu 83 yaşında vefat etti. Sporun Not Defteri programına bağlanan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Oğuz Çetin, "1993'te oğlum dünyaya geldi. Abimin adı Can. Ben de oğlumun adını Bartu koyarak adını yaşatmaya devam ettik ailemizde" dedi. Çetin, "Bu değerlerin hayatlarını kaybettikten sonra değil hayattayken kendi camialarında gereken değerin verilmesi lazım" dedi.